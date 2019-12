Monza, incidente tra tre veicoli in viale Campania: ferito un motociclista di 40 anni Un motociclista monzese di 40 anni è stato soccorso in codice rosso in seguito a un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto martedì poco dopo le 23.30 in viale Campania. Non sarebbe in pericolo di vita.

È stato sbalzato ed è ricaduto sull’asfalto mentre la sua moto è scivolata per circa venti metri. Un quarantenne di Monza è ricoverato all’ospedale San Gerardo in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, in seguito a un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto martedì poco dopo le 23.30 in viale Campania. L’uomo viaggiava in direzione di via Borgazzi quando all’altezza di via Benaco, secondo una prima ricostruzione, si è visto tagliare la strada da un’auto che stava svoltando per accedere a un autolavaggio. Al volante un monzese di 19 anni. Il motociclista è stato sbalzato, la moto è andata a colpire un motorino che transitava condotto da un altro 19enne. Il quarantenne è stato soccorso in codice rosso, illesi gli altri due ragazzi coinvolti.

