IlCittadinoMb.it con Italpress apre alle notizie dall’Italia e dal mondo IlCittadinoMB.it e Italpress insieme: il quotidiano online di Monza e Brianza apre anche alle notizie nazionali e del mondo con due edizioni quotidiane del Tg News e la sezione Top News 24.

La stagione estiva ha portato una nuova collaborazione per il CittadinoMB.it. Grazie all’agenzia di stampa Italpress, che ha da poco tagliato il traguardo dei 30 anni, il quotidiano online di Monza e Brianza apre anche alle notizie nazionali e del mondo con le due edizioni quotidiane del Tg News (alle 9 e alle 13) e alla nuova sezione Top News 24 che racconta le notizie del giorno di politica, economia, cronaca, sport dall’Italia e dal mondo.

Uno sguardo in più sull’informazione oltre alle notizie del territorio della provincia di Monza e Brianza, cui il lettore è abituato. I Tg News si vedono in home page e nella sezione video (GUARDA QUI), dal banner dedicato in home page si accede invece alla sezione Top News (CLICCA QUI).

