#ilCittadinoMB120, in edicola il decimo inserto storico: i fatti dal 1980 al 1989 VIDEO - Il Cittadino 120, l’inserto gratuito dedicato alla storia di Monza e Brianza e dell’Italia riletta attraverso le pagine del giornale, racconta il decennio 1980-1989, quello della caduta dei muri, di Chernobyl. E della storica nevicata dell’85.

La nube di Chernobyl e la caduta del muro di Berlino. I primi malati di Aids. E ancora, per restare in Italia, la nascita di un partito, la Lega, che segnerà le vicende politiche dei decenni successivi. E in Brianza la visita di un Papa, Karol Woytila, primo pontefice non italiano da secoli, che ha giganteggiato come figura del pensiero cattolico, ma anche come personaggio “politico” in grado di indirizzare anche gli eventi politici mondiali.

prima pagina il Cittadino 120: anni 1980 1989

Gli anni ’80 sono stati densi di fatti che hanno cambiato la storia e il sentire comune, dopo un decennio che, almeno in Italia, era stato dominato da tensioni politiche che avevano lacerato il Paese.



Il Cittadino li affronta nell’inserto mensile dedicato ai temi storici, sociali e culturali che hanno caratterizzato gli ultimi 120 anni. Il decimo fascicolo, in edicola nelle edizioni di giovedì 24 e sabato 26 ottobre, comprende appunto gli anni che vanno dal 1980 al 1989.

L’inserto, di 24 pagine, con immagini suggestive e la riproduzione delle prime pagine dell’epoca, rientra nelle iniziative promosse da “il Cittadino” in occasione dei suoi 120 anni di fondazione. Il primo numero uscì il 17 agosto 1899: da allora, il giornale è diventato un punto di riferimento dell’informazione di Monza e della Brianza.

