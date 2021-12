#ilCittadinoMb: in edicola con il Cittadino il calendario e l’agenda del 2022 Da giovedì 9 dicembre a Monza, da sabato 11 dicembre in Brianza arrivano nelle edicole il calendario 2022 e l’agenda dell’anno nuovo proposti come tradizione da il Cittadino.

Da giovedì 9 dicembre a Monza, da sabato 11 dicembre in Brianza: è l’appuntamento con il calendario 2022 e l’agenda dell’anno nuovo proposti come tradizione da il Cittadino. In edicola con il giornale e un supplemento di 5,50 euro per il calendario e 3,50 euro per l’agenda (più il costo del giornale).

I dodici mesi del 2022 sono dedicati ai cento anni dell’autodromo e raccontano in foto gli anni 1922-2022. Un progetto realizzato con il patrocinio di Automobile Club Milano. Le agende invece sono sul calcio “di casa nostra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA