Il volontariato sul campo: simulazione di ricerca disperso nei boschi di Briosco per gli allievi della Fire Fit Le associazioni Fire Fit e The Rescue Dog insieme per una prova sul campo: una cinquantina gli apprendisti volontari che domenica nei boschi di Briosco hanno partecipato a una esercitazione pratica di ricerca di una persona dispersa.

Una cinquantina gli apprendisti volontari che domenica si sono messi in gioco nei boschi di Briosco per una esercitazione pratica di ricerca di una persona dispersa. L’evento è stato organizzato da Fire Fit, associazione di promozione sociale di Vedano al Lambro, e da The Rescue dog di Triuggio.

I partecipanti, di età compresa tra la prima elementare e la quinta superiore, sono stati divisi in gruppi e poi si sono messi al lavoro: tecniche di ricerca, simulazione con i gps, simulazione di ricerca a pettine con l’aiuto delle unità cinofile triuggesi.

L’associazione Fire Fit è una scuola di volontariato che si basa sui principi dello sport e della preparazione fisica e atletica per trasmettere l’importanza dell’attenzione al prossimo con la collaborazione delle associazioni del territorio. Ha già coinvolto un centinaio di ragazzi.

