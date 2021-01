Il video notturno dei cervi nel Parco delle Groane Il Parco delle Groane ha pubblicato il video di un avvistamento notturno di due giovani cervi risalente a circa un anno fa. Segue il ritrovamento più recente di un “palco” da parte della polizia locale.

Il ritrovamento del palco di un giovane cervo è recente e ha dato l’occasione al Parco delle Groane per rendere noto il video di un avvistamento notturno di due esemplari risalente a circa un anno fa. Per testimoniare la presenza degli animali all’interno del parco nell’ambito di un lavoro di censimento lungo e non facile.

Parco Groane cervi - foto Parco delle Groane

«I cervi al termine della stagione degli amori perdono il palco. E i nostri agenti della Polizia Locale ne hanno recuperato uno all’interno del Parco delle Groane, un’ulteriore prova concreta della presenza di questo fantastico animale all’interno dell’area protetta come già testimoniato dalle numerose segnalazioni dei cittadini e dall’occhio delle fototrappole», spiegano dal parco.

Secondo alcune spiegazioni più approfondite, l’animale dovrebbe aver perso le corna in primavera come succede agli esemplari più giovani.

Giovani come la coppia di animali maschi sorpresi dagli occhi della fototrappola mentre passeggiavano nella zona sud del parco. Ecco il video.

Negli anni scorsi non sono mancati gli avvistamenti in ambiente cittadino. Nel settembre 2019 un esemplare aveva corso in strada e lungo la ferrovia da Cesano Maderno fino a Bovisio Masciago, rimanendo coinvolto in un incidente che non gli aveva lasciato scampo.

Altri casi avevano interessato Cavenago Brianza e Monza (nel 2017).

