Il video di un litigio tra immigrati alla stazione di Monza fa il giro dei social Migliaia di condivisioni su Facebook per un gran parapiglia tra immigrati filmato di giorno alla stazione di Monza, in piazza Castello, e postato dalla leghista Lucia Borgonzoni lunedì sera.

Migliaia di condivisioni su Facebook per un gran parapiglia tra immigrati filmato di giorno alla stazione di Monza, in piazza Castello, e postato da Lucia Borgonzoni, esponente della Lega bolognese, salviniana e senatrice neoeletta, sulla sua pagina ufficiale nella serata di lunedì. Il video ha cominciato a viaggiare spinto da oltre 700 commenti, quasi 9mila condivisioni (a mercoledì mattina) e oltre 330mila visualizzazioni, che hanno raddoppiato quelle del giorno precedente.

“Portatori di serenità...pensare che la BOLDRINI vedrebbe il loro stile di vita, come il “meglio futuro” che possa attenderci”, ha scritto Borgonzoni accompagnando il filmato di poco più di un minuto.

Più che una rissa sembra un litigio: due persone litigano tra loro, in mezzo a una decina di altre che provano a dividerle. E anche in mezzo ai pendolari, con qualcuno che ha immortalato il tutto.

Ignoti i motivi che hanno fatto accendere gli animi. Al contrario di altre volte, non ci sono state segnalazioni di interventi sul posto delle forze dell’ordine o dei soccorsi.

