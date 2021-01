Il video della Befana alla caserma dei vigili del fuoco di Lissone: «Ciao bambini» Gli Amici dei pompieri di Lissone non hanno voluto interrompere la tradizione e la Befana è andata direttamente in caserma, per salutare i bambini che non ha potuto incontrare per distribuire i dolcetti.

La Befana non ha potuto come ogni anno raggiungere i bambini nell’appuntamento con i vigili del fuoco per distribuire i dolcetti “in presenza”, come ci si è abituati a dire. Ma gli Amici dei pompieri di Lissone non hanno voluto interrompere la tradizione e la Befana è andata direttamente in caserma: ripresa in un video da far vedere ai più piccoli (ma non solo).

Befana del pompiere 2021 Lissone

“I pompieri da sempre sono amici dei bambini - hanno scritto i Vigili del fuoco di Monza condividendo il video - Ogni anno si festeggiava insieme la festa della Befana regalando dolcetti, quest’anno sarà diverso ma vogliamo sempre essere accanto a loro perché un giorno sarà più bello riabbracciarsi. Fatelo vedere ai vostri piccoli... Buona epifania a tutti voi dai vostri Vigili del Fuoco di Monza. Condividiamo con voi il simpatico video dei Vigili Del Fuoco Lissone”.

Eccolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA