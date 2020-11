Il treno Besanino ha le porte bloccate, venti passeggeri “liberati” dai vigili del fuoco di Monza

L’intervento di assistenza tecnica è scattato lunedì sera alla stazione ferroviaria di via Arosio dove, per un guasto tecnico alle porte, il treno della linea Milano - Lecco non ha consentito la discesa dei passeggeri. Nessun ferito.