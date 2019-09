Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il taxista di Monza non riconosce Leclerc: «Il giovane è veramente forte» L’aneddoto svelato dal pilota monegasco vincitore del Gp d’Italia a Monza ai microfoni del Tg1 Rai durante un’intervista: «Arrivato a destinazione gli ho detto che ero il giovane molto forte di cui parlava. È stato divertente».

«Il taxista? Non mi ha riconosciuto, mi ha chiesto se fossi andato a vedere la gara di Monza». È il divertente siparietto che il giovane e talentuoso pilota monegasco della Ferrari, dopo la stupenda vittoria al Gp d’Italia di formula 1 ha raccontato a un giornalista del Tg1 Rai. Leclerc ha detto di aver lasciato l’autodromo in taxi e il conducente gli ha parlato del vincitore della gara, non sapendo di averlo proprio dietro alle spalle, “Il giovane è veramente forte...” ha commentato. Il pilota Ferrari giunto a destinazione nel salutare il taxista si è tolto la soddisfazione: «Gli ho detto che ero il giovane molto forte di cui parlava. E’ stato divertente» ha concluso.

