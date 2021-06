Il (super) piano strade di Seregno: la mappa per asfalto e marciapiedi da 3 milioni di euro Lavori pubblici a Seregno: approvato il progetto di fattibilità del piano strade 2021. La spesa complessiva è di 3 milioni 300mila euro, record in questo comparto

Seregno ha approvato il progetto di fattibilità del piano strade 2021. La spesa complessiva sarà di 3 milioni 300mila euro, record in questo comparto. Il passaggio sarà seguito dalla fase esecutiva, prima dell’appalto.

Le aree destinate a finire sotto i ferri sono più di settanta. Saranno formati marciapiedi nelle vie Dosso ed Alberto da Giussano (tra le vie Corsica e Briantina), tra le vie Correnti e Pitagora e nella strada vicinale per Mariano (dalla via Cellini al supermercato), mentre la riqualificazione della sede stradale avverrà nelle vie Togliatti e Talamoni, sul cavalcavia di San Salvatore, nelle vie Montorfano, Montello (tra la statale 36 ed il cavalcavia e tra le vie Circonvallazione e Monte Grappa), Monte Grappa, Monte Nero, Toscana, Belli, Sicilia, Goldoni e Carroccio, nel percorso ciclopedonale del parco Caduti di Nassiriya, nelle vie Briantina (dalla via Carroccio a Carate Brianza), dell’Oca, Verne, Valassina (tra le vie Calamandrei e Verdi), Monte Barro, Tenca, Settembrini, Boccaccio, San Rocco, D’Azeglio, Cavour (da corso Matteotti a via Circonvallazione), San Benedetto (tra le vie Cavour e Buonarroti), Pasubio, Col di lana, Mascagni, Cimarosa, Oriani (tra viale Edison e via Milano) e Papini, in viale Edison (tra le vie Colzani e Turati), nelle vie Rovereto (tra viale Edison e via Turati), Milano (da piazza Roma a via Visconti), Dandolo, Cristoforo Colombo (tra le vie Magenta e Polo), Magenta (tra le vie Giovanni XXIII e Cristoforo Colombo), Baracca (tra le vie Cairoli e Luini), Micca, Gerosa, Tommaseo, Chiesa, Wagner (dalla via alla Porada a Meda), Einaudi (tra le vie Wagner e Cadore), Lombardia, Certosa, Martesana, Fattori, De Amicis, Paganella, Giudicaria, Carnia, Segantini, Vela, Frank, Armellini, Saffi, Aporti e Campanella. Inoltre, in via Montesanto saranno formati i marciapiedi e riqualificata la sede stradale, in via Monti (tra le vie Carroccio e Messina) saranno riqualificati la sede stradale, i marciapiedi e la pista ciclopedonale, in via Filzi sarà formato il marciapiede tra le vie Stoppani e Torricelli e sarà riqualificata la sede stradale tra le vie Stoppani e Don Orione, in via Pertini sarà riqualificato lo spazio di sosta, in via Formenti ed in via Oliveti saranno riqualificati la sede stradale e gli spazi di sosta, alla corte del cotone saranno riqualificati i parcheggi, le aiuole ed i percorsi pedonali, in via Locatelli saranno riqualificati i parcheggi tra le vie Certosa e Tagliamento e formati i marciapiedi tra le vie Wagner e Minoretti, in via Giovanni Colombo saranno rifatti i parcheggi, in via Cadore sarà formato un percorso ciclopedonale nel tratto finale e sarà riqualificata la sede stradale, in via Locatelli saranno riqualificati i parcheggi tra le vie Certosa e Tagliamento e formati marciapiedi tra le Wagner e Minoretti, in via Ungaretti saranno riqualificati la sede stradale ed il parcheggio e nel parco del Meredo saranno riqualificati i percorsi ciclopedonali e ne sarà formato uno nuovo.

