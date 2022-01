Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il sindaco di Ornago: «Sentito dal magistrato, attendo le decisioni con fiducia» Così Daniel Siccardi su Facebook a seguito anticipazioni di stampa secondo le quali sarebbe indagato con l’accusa di simulazione di reato per la questione delle minacce di morte ricevute la scorsa primavera.

«Non posso dire molto, ma a seguito di ciò che è stato scritto sui giornali ed in relazione alle minacce da me subite, sono stato ascoltato dal pubblico ministero ed attendo ora le decisioni con fiducia». Sono queste le parole che il primo cittadino ornaghese Daniel Siccardi ha affidato a un post su Facebook a seguito anticipazioni di stampa, emerse nella mattinata di martedì 25 gennaio, secondo le quali il sindaco sarebbe indagato con l’accusa di simulazione di reato per la questione delle minacce di morte ricevute la scorsa primavera.

