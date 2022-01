Il sindaco di Ornago ha finto le minacce? La Lega: «Chiarisca o si dimetta» Il sindaco di Ornago avrebbe finto di ricevere minacce e sarebbe indagato per simulazione di reato, secondo anticipazioni di stampa. La prima reazione è della Lega: «Chiarisca o si dimetta», dice il senatore Pellegrini.

Il sindaco di Ornago avrebbe finto di ricevere minacce? Il primo cittadino sarebbe indagato per simulazione di reato, secondo la notizia anticipata dal Corriere della Sera con un articolo apparso sull’edizione di martedì 25 gennaio.

Daniel Siccardi sarebbe stato raggiunto da un avviso di garanzia con l’invito a comparire davanti al procuratore aggiunto. L’accusa ipotizzata, sempre secondo il Corriere, sarebbe simulazione di reato.

La vicenda si riferisce alle minacce anonime che lo stesso Siccardi aveva denunciato di aver ricevuto sia via mail che cartacea, lo scorso aprile: “Questa sera ho provveduto ad effettuare una denuncia nei confronti di ignoti a seguito di minacce scritte che alludono ad una fine tragica e molte fotografie che mi ritraggono in uno stato “sanguinoso” - aveva scritto in un post lo scorso 28 aprile - che non solo mi sono arrivate sulla mail istituzionale ma persino nella mia cassetta delle lettere e persino sulla soglia del comune. Questa situazione si sta protraendo da quasi due mesi e quindi ho deciso di dire stop e denunciare. Spero che questi episodi vadano a sparire, e sinceramente lo dico, non tanto nei miei confronti, ma per preservare e proteggere le persone a me care, ma soprattutto la mia Famiglia”.

La questione aveva colpito tutta la comunità e tanti sindaci del territorio il primo maggio si erano dati appuntamento davanti al municipio di Ornago per dare un segno di vicinanza al collega.

Non è stato possibile raggiungere il primo cittadino per avere un commento sulla vicenda. Intanto sono arrivate le prime reazioni tra queste quella del senatore leghista Emanuele Pellegrini: “Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il sindaco di Ornago Daniel Siccardi è stato raggiunto da un avviso di garanzia per aver simulato false minacce nei suoi confronti - le sue parole affidate a un comunicato stampa - Tutte le istituzioni del territorio si erano mobilitate e avevano espresso piena solidarietà. Abbiamo tutti grande fiducia nell’operato della procura. Se confermate, queste accuse verso Siccardi sarebbero incompatibili con il ruolo che ricopre: il sindaco di Ornago chiarisca o si dimetta subito”.

