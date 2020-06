Il sindaco di Monza: «Nuovi contagi ancora a zero» Dario Allevi ha dedicato un post su Facebook alla festa di San Gerardo di sabato 6 giugno, il compatrono al quale è stato dedicato l’ospedale cittadino che ha accolto i numerosi malati contagiati dal coronavirus.

Un altro giorno senza nuovi contagi, sabato 6 giugno, a Monza: lo scrive il sindaco Dario Allevi sulla sua pagina Facebook. «Oggi, per la festa di SanGerardo, tutto si è svolto come vuole la nostra antichissima tradizione, nonostante questa edizione 2020 sia stata ovviamente ancora segnata dalle conseguenze della pandemia - ha scritto Allevi - La statua del nostro Compatrono è stata adagiata nelle acque del Lambro come sempre, questa mattina si è tenuta l’attesa celebrazione solenne e poi, per tutta la giornata, le bancarelle con le irrinunciabili ciliegie».

«Sì è una festa tanta straordinaria quanto attesa, quella di San Gerardo: quest’anno poi lo era ancora di più, visto che i nostri occhi hanno ancora impresse le immagini dell’Ospedale a lui dedicato, con centinaia di malati contagiati dal Covid-19. Molti guariti, alcuni ancora in cura, altri, purtroppo, deceduti. Oggi che i nuovi contagi sono ancora una volta ZERO, un pensiero più forte va a chi non c’è più e viene spontaneo ringraziare chi continua a vegliarci dall’alto #proteggiAMOci» conclude il sindaco.

