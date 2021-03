Il sindaco di Arcore: «Troppa violenza sulla donne, non c’è nulla da festeggiare» Il primo cittadino Rosalba Colombo da tempo impegnata a difendere e tutelare la figura femminile in tutti i contesti, condivide un cartello che riporta in maniera inequivocabile: «Non fiori, ma uomini per bene».

In un mese in cui molti territori celebrano le donne con iniziative a distanza causa Covid, soprattutto nella settimana dell’8 marzo, c’è chi questa festa internazionale non la sente propria. «Continua una mattanza da parte di uomini che non si ferma, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Cosa c’è da festeggiare? Io non festeggio, servono solo uomini per bene» ha fatto sapere il primo cittadino di Arcore Rosalba Colombo da tempo impegnata a difendere e tutelare la figura femminile in tutti i contesti.

Il riferimento del sindaco è alle violenze e femminicidi troppo frequentemente al centro della cronaca nazionale e internazionale. Colombo non festeggia e condivide anche un cartello che riporta in maniera inequivocabile: «Non fiori, ma uomini per bene».

