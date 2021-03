Il sindaco di Agrate: «La mafia fa schifo, ognuno può combatterla ogni giorno con piccoli gesti di legalità» Simone Sironi è intervenuto in occasione della Giornata nazionale per commemorare le vittime delle mafie: con l’occasione, date le restrizioni pandemiche, è stato realizzato un video che ha coinvolto anche i più giovani.

Il Comune di Agrate Brianza in occasione del 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a causa delle restrizioni in vigore per la situazione sanitaria, ha scelto di realizzare un video.

«Abbiamo voluto realizzare una catena di nomi, cercando di scoprire chi c’era dietro ad ognuno. Partendo dal consiglio comunale fino ad arrivare ai cittadini più giovani, tutti insieme per ricordare le persone che hanno perso la loro vita per mano delle mafie» ha fatto sapere l’amministrazione comunale.

Lo stesso sindaco Simone Sironi ha anche lanciato un appello spiegando che «le vittime delle organizzazioni criminali sono più di mille. La mafia fa schifo e deve combatterla lo Stato e ognuno di noi semplici cittadini con piccoli gesti di legalità ogni giorno». Il video è consultabile al link : https://www.youtube.com/watch?v=xkrJ7gQAfME&feature=youtu.be.

© RIPRODUZIONE RISERVATA