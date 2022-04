Il Rotary club Sodeca dona 12mila euro di materiale a Seregno Soccorso Donazione da parte del Rotary club Sodeca (Seregno, Desio, Carate Brianza) a Seregno soccorso: 12mila euro di materiale, incluso un manichino di addestramento alla rianimazione all’avanguardia.

Nella sede di Seregno Soccorso di via Stefano a Seregno, sabato 2 aprile, è stata ufficializzata la donazione da parte del Rotary Sedeca del materiale acquistato per l’associazione del valore di 12mila euro.

A fare gli onori di casa c’erano Pietro Tomè, presidente; Stefano Pisu, vice; Anna Calabria, consigliera; Terry Servidio, formatrice volontaria, per il Rotary: Gilberto Chiarelli, presidente; Carla Gatti, segretaria, prima presidente di Seregno Soccorso; Guido Trabattoni, socio Rotary ed già presidente del “servizio ambulanza comunale” ; Vittoria Letizia Leone, socio Rotary ed attuale revisore dei conti di Seregno Soccorso; e un gruppo di altri soci Rotary Sedeca.

Il materiale donato comprendeva 24 confezioni da 50 camici usa e getta, per un totale di 1.200 pezzi, per autoprotezione soccorritori durante missioni di emergenza-urgenza, corsi di formazione in presenza, trasporto pazienti infettivi; traverse assorbenti da utilizzare sui servizi di emergenza-urgenza; 300 confezioni di guanti; un monitor multiparametrico di ultima tecnologia, da utilizzare su ambulanza di emergenza-urgenza per rilevazione simultanea di: saturazione, pressione, temperatura corporea, frequenza cardiaca; manichino adulto di tecnologia avanzata da utilizzare durante corsi di formazione Blsd, cioè Basic Life Support Defibrillation, le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore

Un manichino che ha la possibilità di avere il monitoraggio elettronico delle ottimali compressioni toraciche sia a livello di frequenza che di profondità, garantendo il corretto esercizio di massaggio cardiocircolatorio, la cui formazione è destinata a volontari e dipendenti di Seregno Soccorso, associazioni sportive locali e a tutti coloro che hanno esigenza di avere un attestato Blsd; Aed trainer è un simulatore di un defibrillatore semiautomatico, da utilizzare durante i corsi di formazione Blsd per imparare l’utilizzo corretto di un defibrillatore, la cui formazione è destinata a volontari e dipendenti di Seregno Soccorso, associazioni sportive seregnesi e a tutti coloro che hanno esigenza di avere un attestato Blsd.

«Non pensavamo che il “Sedeca”- ha detto nel ringraziare a nome di tutto il direttivo e dei 160 volontari e dei 10 dipendenti Seregno Soccorso, il vice presidente Stefano Pisu - che approvasse il lungo elenco di materiale che avevamo sottoposto loro». “«A fronte delle spiegazioni ricevuto sull’uso e di cosa sarebbe servito quel materiale- ha spiegato Gilberto Chiarelli- siamo stati ben felici di approvare tutti gli acquisti che andranno a benefici di tante persone nei momenti del bisogno».

