Il Rotary club Monza Villa reale presenta al governatore Gerbelli il Progetto Varanasi Il governatore Rotary Edoardo Gerbelli ospite del club Villa reale di Monza: i soci hanno presentato i loro progetti, incluso il “Varanasi”.

Una visita per i membri del Rotary Club Monza Villa Reale. L’ospite d’onore dell’ultimo appuntamento conviviale è stato il Governatore del Distretto 2042 per l’anno rotariano 2021/2022, Edoardo Gerbelli.

Il governatore, intervenuto insieme ad alcuni suoi collaboratori, ha ascoltato con interesse i progetti intrapresi dal club monzese presieduto da Michela Locati. In particolare, è stato illustrato il “Progetto Varanasi”, l’importante service internazionale, candidato a un Global Grant della Fondazione Rotary, che mira al supporto del Centro Jalipur di Varanasi, in India, per prevenire e curare le patologie oculari che affliggono la fascia più povera della popolazione, impossibilitata ad accedere a un servizio sanitario a pagamento.

A questo progetto collabora in sinergia l’intero Gruppo Brianza 1, composto dai Rotary Club Monzesi, ed il Rotary Club Varanasi Nord. Nel corso della serata è stato presentato anche l’evento “Arte, musica e solidarietà”, che, nella cornice di una mostra collettiva d’arte contemporanea e di concerti di musica classica, ospiterà in Villa Reale, a partire da dicembre fino ai primi giorni del prossimo anno, diverse iniziative che hanno lo scopo di dare forma, sostenere e divulgare un progetto di empowerment femminile promosso con Cadom (Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza) e incontri formativi con i ragazzi delle scuole monzesi. Il Governatore ha manifestato particolare sensibilità sul tema e, prendendo spunto dal motto del Presidente del Rotary International, Shekhar Mehta, ha affermato che servire il prossimo cambia non solo la vita altrui ma anche e soprattutto la propria e ha esortato i presenti a mettere in campo capacità professionali e personali per far diventare il servire uno stile di vita.

Il Rotary Club Monza Villa Reale ha accolto due nuovi soci: Maria Stella Garozzo e Cesare Lavia, che hanno ricevuto la spilla rotariana dallo stesso governatore. Al termine della serata Gerbelli ha omaggiato la presidente Locati di un bonsai esortandola a prendersi cura perché al termine dell’anno rotariano tornerà a contare le foglie.

