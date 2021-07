Il ritorno del Palio di Besana in Brianza: tre giorni di festa e sfide tra i giovani delle 7 frazioni della città A Besana in Brianza torna il Palio delle frazioni dopo decenni di stop: è in programma all’oratorio di Vergo Zoccorino da venerdì 16 a domenica 18 luglio.

A Besana in Brianza torna il Palio delle frazioni dopo decenni di stop. A promuoverne la riscoperta è stata Giulia Dolcini, una studentessa che lo scorso anno, in una lettera indirizzata al sindaco, aveva manifestato il desiderio di coinvolgere i suoi coetanei nelle gare che a suo tempo avevano fatto i genitori. Proposta che ha trovato fin da subito l’appoggio dei giovani besanesi. Così è nato G7 Palio, una tre giorni di tornei e giochi durante i quali si sfideranno i giovani delle 7 frazioni della città. Sport, voglia di divertimento e soprattutto desiderio di mettersi in gioco sono gli ingredienti principali di questa nuova e aggiornata edizione del Palio, che avrà luogo all’oratorio di Vergo Zoccorino da venerdì 16 a domenica 18 luglio.

“Il Palio, organizzato insieme ai giovani di Besana che fanno parte del mondo dell’oratorio e della comunità pastorale sarà strutturato su 3 giorni - ha spiegato Davide Bruscagin, giovane consigliere comunale in quota Lega - Il venerdì sera ci sarà la presentazione del Palio e il Besana’s got talent. La giornata di sabato, invece, sarà interamente dedicata ai giochi: le 7 frazioni si sfideranno in tornei ci calcio, pallavolo, calcio balilla, e ping-pong. Nella giornata conclusiva del Palio, dopo la corsa dei sacchi e il tiro alla fune, si terranno le finali dei diversi tornei. Seguirà la premiazione, in programma dalle 21 alle 23, in concomitanza con il concerto degli Hot Rod. Questa iniziativa vuole essere un segnale di ripartenza per i giovani, dopo questo ultimo anno e mezzo di pandemia. Ringraziamo la comunità pastorale che ci ha aperto le porte degli oratori dandoci la possibilità di organizzare il Palio”.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del comune di Besana e la collaborazione della comunità pastorale Santa Caterina, è aperta a tutti i besanesi di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

