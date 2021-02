Il riconoscimento di Regione Lombardia alla polizia locale di Triuggio Il sindaco di Triuggio ha consegnato al comandante Fabrizio Incerto e all’agente Davide Tellaroli l’attestato di riconoscenza conferito da Regione Lombardia per l’impegno profuso.

Triuggio applaude la propria polizia locale. Lunedì 15 febbraio, il sindaco Pietro Cicardi ha consegnato al comandante Fabrizio Incerto e all’agente Davide Tellaroli l’attestato di riconoscenza conferito da Regione Lombardia “per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità lombarda, nonostante i rischi di contagio per sé e per i propri cari, nella fase di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. L’iniziativa è di carattere regionale ma viene concretizzata a livello comunale con la consegna degli attestati per mano dei primi cittadini. Il riconoscimento sarà fatto pervenire anche all’agente Gianluca Villa, “in servizio lo scorso anno presso la nostra polizia locale e che ora è in forza ad altro Comune”, assicura Cicardi.

