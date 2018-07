Il quotidiano Foglio racconta la forza della stampa locale, c’è spazio anche per il Cittadino (e le sue novità) Un lungo articolo di Paola Bulbarelli racconta la stampa locale sul quotidiano il Foglio di giovedì 5 luglio: spazio anche per il Cittadino e le sue prossime novità.

“Si inizia a leggerli dalle ultime pagine, necrologi e cronaca minuta. Notiziole che però sono notizie, monitoraggio del territorio, direbbero gli esperti di comunicazione”: inizia così il lungo articolo che il quotidiano il Foglio a firma di Paola Bulbarelli ha pubblicato giovedì 5 luglio per parlare di cronaca locale. Il titolo è chiaro: “I giornaloni di carta sono in crisi, ma la stampa locale va a gonfie vele”. Proprio gonfie non sempre, ma insomma si viaggia: Bulbarelli nella conta del fenomeno che racconta i quotidiani e i periodici di territorio passa dalla Prealpina al gruppo Sesaab che pubblica Eco di L’Eco di Bergamo e La Provincia di Como, Lecco e Sondrio, per poi procedere nelle testate della Lombardia. C’è posto anche il Cittadino e i suoi quasi 120 anni di vita (lo saranno nel 2019) e uno sviluppo societario che sta portando Assolombarda alla maggioranza delle quote azionarie, affiancato da Chiesa monzese e Sesaab. L’occasione per il direttore responsabile Claudio Colombo di annunciare una volta di più anche il prossimo progetto editoriale, il giornale del carcere “Oltre i confini” che sarà in edicola dalla prossima settimana.

