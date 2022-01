Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il Questore di Monza e Brianza Marco Odorisio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Il questore Marco Odorisio sui quattro arresti: «Il territorio ha avuto le risposte che merita» Ha sottolineato la tempestività con cui gli apparati giudiziari ed investigativi hanno agito. Ha già attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio, nei confronti di uno dei fermati, del procedimento di revoca del permesso di soggiorno e, a carico degli altri tre, irregolari, il provvedimento di espulsione.

Grande soddisfazione del Questore Marco Odorisio per gli esiti dell’ operazione della Squadra Mobile monzese che ha consentito di individuare e fermare i quattro indagati accusati di aver commesso sette rapine tra Monza, Sesto e Milano. Odorisio ha sottolineato: «l’importanza e la tempestività con cui gli apparati giudiziari ed investigativi hanno in un brevissimo lasso di tempo bloccato un gruppo di persone che dedite a rapine in strada ai danni di ignari cittadini o passanti.»

«Il territorio ha parlato, è stato ascoltato ed in breve tempo ha avuto le risposte che merita - ha aggiunto - Un plauso alla Procura della Repubblica che ha diretto le indagini determinandosi ad emettere i provvedimenti di Fermo di indiziato di delitto disposti dal Pubblico Ministero. Un plauso alla Squadra Mobile della Questura per la tempestività ed incisività delle indagini, plauso che desidero rivolgere anche ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia locale, anzi alle Polizia Locali, che quotidianamente svolgono il proprio servizio a favore delle nostre comunità» ha concluso.

Per quanto concerne la posizione sul territorio nazionale dei quatto fermati, il Questore ha già attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio, nei confronti di uno, del procedimento di revoca del permesso di soggiorno e, a carico degli altri tre, irregolari, il provvedimento di espulsione, in modo che all’esito ed alla definizione dell’iter giudiziario, verranno definitivamente allontanati dal territorio nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA