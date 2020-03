Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il proprietario del deposito incendiato: “Grazie ai vigili del fuoco di Monza, hanno evitato una tragedia” Dopo l’intervento in via Baracca ha inviato un messaggio al Comando provinciale: “Si sono lanciati nelle fiamme impedendo che si estendessero al vicino condominio. Questi sono i nostri angeli custodi, non dimentichiamolo”

“Voglio ringraziare i vigili del fuoco di Monza, intervenuti oggi nell’incendio presso la mia abitazione. Si sono lanciati nelle fiamme impedendo che si estendessero al vicino condominio. Hanno evitato una tragedia. Decisi, professionali. Ad intervento finito hanno trovato per noi parole di conforto. Il loro sorriso... non lo dimenticherò”.

E’ il messaggio di ringraziamento che il proprietario della abitazione di Monza, in via Baracca, con annesso deposito attrezzi (quest’ultimo distrutto da un furioso incendio) ha fatto pervenire al Comando provinciale dei vigili del fuoco intervenuti in soccorso mercoledì 25 marzo e che il comandante Claudio Giacalone - che si è unito elogiando il personale “per l’ottimo e qualificante lavoro svolto” - ha voluto divulgare.

Un sentito grazie è stato indirizzato dal cittadino anche a carabinieri, polizia e personale medico intervenuti per la tempestività e la professionalità con cui è stato gestito l’intervento: “Tutti sono arrivati in pochissimi minuti. Questi sono i nostri Angeli custodi. La nostra sicurezza di ogni giorno è nelle loro mani. Non dimentichiamolo mai”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA