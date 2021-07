Il presidente della Regione in visita al Centro Maria Letizia Verga di Monza Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, giovedì pomeriggio ha visitato il Centro Maria Letizia Verga di Monza. “Un punto di riferimento di livello internazionale, totale disponibilità a collaborare”, ha detto.

Il presidente della Regione Attilio Fontana a Monza nel pomeriggio di giovedì in visita al Centro Maria Letizia Verga, centro di ricerca e cura per le oncoematologie infantili.

“Una realtà d’eccellenza. Un punto di riferimento di livello internazionale per la ricerca, la cura, la terapia e l’assistenza delle leucemie infantili” - ha detto - Non finiremo mai di ringraziare i medici, gli infermieri, i ricercatori e gli operatori che quotidianamente si dedicano a questa causa per fronteggiare e contrastare una malattia infida e micidiale. Nel confrontarmi con i vertici della struttura ho ribadito loro totale disponibilità a collaborare con un obiettivo comune: far crescere ulteriormente una realtà che ha fatto e continua a fare tantissimo per i bambini e le loro famiglie”.

L’attività è stata illustrata dal professor Andrea Biondi, insieme a medici, infermiere, ricercatori e genitori: “Ha raccontato e mostrato l’eccellenza raggiunta nelle attività di ricerca, cura e assistenza per i bambini e ragazzi in cura qui e le loro famiglie”, ha commentato il Comitato

