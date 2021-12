Il presepe in ferro di Pietro Villa a Villa Raverio ha ricevuto il plauso del governatore Attilio Fontana Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha ringraziato l’artista di Besana in Brianza, Pietro Villa, per il suggestivo presepe in ferro che ha costruito a Villa Raverio.

Alle porte di Villa Raverio è in mostra un presepe all’aperto con oltre cento figure e strutture in ferro, una grande stella cometa e la capanna, dal peso complessivo di oltre mille chilogrammi. Lo ha realizzato Pietro Villa poliedrico artista besanese 83enne, conosciuto non solo in città, ma anche in tutta Lombardia, per le sue preziose sculture in ferro. A questa ricercata immagine e per molti aspetti rivoluzionaria della Natività ha dato il suo plauso il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che tramite i suoi canali social, ha dedicato all’artista besanese un sentito messaggio di stima, correlato da diverse foto del presepe. “Il grande presepe alle porte di Villa Raverio - Besana Brianza, interamente realizzato da Pietro Villa, artigiano in pensione che a quasi 83 anni fa del suo mestiere un’arte e un dono per tutta la cittadinanza. Pietro realizza presepi all’aperto da tanti anni ed in paese è molto conosciuto, le figure sono alte 1 metro, realizzate in ferro, installate e curate con grande impegno. Credo sia davvero un bel gesto per la comunità, che non va dato per scontato anche se si ripete negli anni e che aiuta tutti ad una riflessione sul Santo Natale. Grazie Pietro e Auguri”, ha scritto il governatore sulla sua pagina Facebook.

Complimenti che non hanno lasciato indifferente Villa. “È un grande onore per me leggere l’apprezzamento del presidente di Regione Lombardia. Mi suscita una grande commozione”, ha commentato l’artista besanese, che da oltre 40 anni con i suoi presepi all’aperto contribuisce a rendere uniche le festività natalizie besanesi.

