Il Parlamento europeo boccia il maxi centro commerciale tra Cinisello e Monza

Giovedì 21 febbraio alla Commissione petizioni del Parlamento europeo si è tenuta l’audizione dei firmatari delle tre petizioni che si oppongono alla costruzione dei centri commerciali di Bollate e all’ampliamento di quello di Arese e Cinisello Balsamo (l’Auchan alle porte di Monza). Il Parlamento europeo, ascoltate le istanze dei firmatari, ha deciso di intervenire presso Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e i Comuni di Arese, Bollate e Cinisello Balsamo. Anche la Commissione europea, presente in aula, si è espressa in maniera nettamente contraria alla realizzazione di questi progetti, individuando, come nel caso di Arese, una violazione della normativa europea e annunciando la possibilità di prendere dei provvedimenti a riguardo.

L’annuncio dell’esito della discussione è stato dato da Eleonora Evi, eurodeputata del Movimento 5 Stelle e cittadina del Nord-Milano: «Siamo molto soddisfatti della decisione presa dalle istruzioni europee, frutto del lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. Abbiamo ottenuto una chiara condanna a quest’opera criminale di cementificazione da parte della Commissione europea, che ha parlato di “strage” commentando i dati relativi alle morti premature causa smog nel bacino padano - ed in particolare nell’area di Milano - e ha definito “assolutamente inadeguato” il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (Pria) della Regione Lombardia».

Durante l’udienza, spiegano dal movimento pentastellato, sono emersi non solo problemi legati ad inquinamento e consumo di suolo ma anche a livello di viabilità, come nel caso di Cinisello Balsamo dove il centro commerciale «porterà un milione di persone in più, portando al definitivo collasso una viabilità che è già sul punto di esplodere» come ha spiegato ai deputati europei e ai funzionari della commissione il consigliere comunale di Cinisello Maurizio Zinesi.



I relatori delle petizioni contro i centri commerciali al Parlamento europeo

