Il Parco di Monza da immortalare: una serata per gli appassionati di fotografia Una serata speciale dedicata ai fotoamatori che frequentano e immortalano il Parco di Monza: coordina Luigi Tremolada.

Ogni giorno, armati di macchina fotografica, cavalletto teleobiettivi e tanta pazienza frequentano il parco e i giardini della Villa reale per immortalare la bellezza della natura in qualsiasi stagione: piante, fiori e animali che popolano il nostro polmone verde. Sono i fotografi e gli appassionati di fotografia che, grazie ai social, condividono la loro passione con tanti cittadini. Il gruppo Facebook “Parco di Monza per sempre”, che in pochi mesi ha raccolto quasi mille seguaci, è uno dei “collettori” di tante splendide immagini che spesso non hanno nulla da invidiare a quelle pubblicate sulle più celebri riviste naturalistiche.

Alle 21 di venerdì 5 marzo cinque tra i più prolifici autori, Massimo Rizzoli, Paolo Bonfanti, Elena Tarchiati, Linda Iungo e Mario Maino saranno online per spiegare come è nato il loro amore per la fotografia e che cosa li spinge a frequentare assiduamente il parco. La partecipazione è libera e tutti potranno intervenire con domande, curiosità e proposte scrivendo nei commenti. A coordinare la serata in qualità di esperto e professionista del settore sarà Luigi Tremolada.

