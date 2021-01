Il Papa ringrazia i bambini di Albiate per il loro regalo: “Vi penso con tenerezza” Papa Francesco scrive ai bambini dell’asilo paritario di Albiate che gli hanno mandato in regalo un cartellone. La lettera del Vaticano per i piccoli.

Papa Francesco benedice “il grazioso cartellone” realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria “Giovanni XXIII” di Albiate e invia loro una lettera per ringraziarli.

Un’emozione straordinaria quella vissuta dai bambini e dal personale della struttura di via Mazzini nel ricevere la lettera dal Vaticano nella quale, monsignor Roberto Cona, assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato, informa i bambini di Albiate che è pervenuto a papa Francesco il cartellone da loro realizzato con tanto affetto (l’impronta colorata delle manine dei bambini disegnava un cuore con la scritta “Papa Francesco ti vogliamo tanto bene!!”) e per il quale avevano chiesto il dono della sua benedizione.

Albiate Papa Francesco risponde alla scuola dell'infanzia

“Grato per i sentimenti che hanno suggerito tale gesto, il Santo Padre, Che vi pensa con amorevole tenerezza, assicura per ciascuno un particolare ricordo al Signore nella preghiera affinché possiate crescere gioiosi e sereni nell’amicizia con Gesù, il vero e fedele amico che mai vi abbandona - recita la lettera giunta in questi giorni alla scuola dell’infanzia - e, nell’invocare la materna protezione della Beata Vergine Maria, imparte di cuore l’implorata Benedizione Apostolica, con l’auspicio che insieme agli amici, alle insegnanti e alle persone care, possiate camminare sulla via della pace e della solidarietà fraterna, per costruire un mondo migliore nell’amore. Anch’io vi saluto cordialmente, augurandovi ogni bene nel Signore”.

