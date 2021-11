Il novese Davide Maroni “espulso” dal Collegio, i follower intanto si moltiplicano Si è conclusa martedì 9 novembre l’avventura di Davide Maroni alla trasmissione tv “Il Collegio”: espulsione e scuse social per il ragazzo di Nova Milanese. Proprio i social intanto lo premiano con una notevole crescita di follower.

Si è conclusa martedì 9 novembre l’avventura di Davide Maroni alla trasmissione tv “Il Collegio”. Sedici anni di Nova Milanese, è stato espulso per comportamento poco corretto nei confronti dell’insegnante di inglese, Denise McNee. Il preside, interpretato anche quest’anno da Paolo Bosisio, non ha fatto sconti e ha invitato Davide a lasciare immediatamente il Collegio. La permanenza del giovane novese è durata, quindi, solo tre settimane.

IL COLLEGIO DAVIDE MARONI

Ma lui lo aveva detto fin dall’inizio e nel video di presentazione aveva sottolineato di mal tollerare le regole. E già nella prima puntata erano emersi comportamenti un po’ al limite. Martedì stesso dopo l’uscita di scena Davide, già molto seguito sia su Instagram che Tik Tok ha subito precisato su Instagram: “Vi ricordo che in una puntata in televisione voi vedete 2 ore e 40 su 1 settimana; questa settimana passata in un luogo esterno a quello quotidiano e tutto questo con emozioni, nostalgie, persone e pressioni diverse. Con questo non giustifico l’atteggiamento verso i prof, ma sottolineo la difficoltà di un’esperienza totalmente diversa. Comunque mi scuso per l’atteggiamento irrispettoso che ho avuto. Mentre ringrazio le persone che mi stanno supportando incoraggiandomi invece di giudicare una persona per tre orette di un programma televisivo”.

Insomma Davide si scusa, ma chi lo conosce sa che è molto altro da quello che è emerso in un programma in cui comunque ci sono, per così dire, dei “ruoli”.

Intanto i suoi followers sono aumentati esponenzialmente: su Instagram i follower sono quasi 96mila, su Tik Tok sono arrivati a 250mila, contro i 76mila della prima settimana.

È questa la sesta edizione del docureality “Il Collegio”. Come la passata edizione è ambientato presso il Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone, dopo le prime quattro edizioni ospitate presso l’Istituto San Carlo di Celana.

L’anno di ambientazione è, invece, il 1977, l’anno dell’intramontabile “Staying alive” della Febbre del sabato sera e di grandi cambiamenti della società.

