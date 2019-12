Il Natale con la Croce Bianca: il video di Giussano (che avrà un regalo), il vin brulè di Biassono Le feste dei volontari della Croce Bianca: il video da Giussano svela che Babbo Natale porterà all’associazione un nuovo furgone. A Biassono Croce Bianca in piazza la notte di Natale col vin brulè.

L’anno passato era stato un trionfo di lampeggianti, nel 2019 un Babbo natale in bicicletta introduce ai tradizionali auguri in video della Croce bianca di Giussano. Con un regalo speciale, tanto quanto la passione che i volontari mettono nel loro lavoro: in arrivo c’è un nuovo furgone per le attività dell’associazione. Il video è stato proiettato alla cena per lo scambio di auguri.

”Ovunque tu vada, porta il tuo cuore con te: sarà il più bel dono che potrai fare e se sarà ben accolto, lo riavrai indietro ancora migliore, contornato di quell’affetto che saprai custodire solo tu”, dicono per il 2020.

IL VIDEO

Festeggia anche la Croce bianca di Biassono e Monza e dà appuntamento alla notte tra il 24 e il 25 dicembre per festeggiare 15 anni di Natale assieme: “Dal lontano 2004 continua la tradizione del Vin Brüle di Natale! Ci vediamo in piazza San Francesco (a Biassono) per scaldarvi con vin brüle, te e panettone”.

