Il Monza va sotto ma poi rimonta: Imolese battuta

Il Monza in trasferta contro l’Imolese torna in Brianza con una vittoria meritata e voluta attaccando per rimontare il gol che all’inizio del match aveva portato in vantaggio gli emiliani. Di Palazzi, Marchi e Chiricò i gol del 3 a 1