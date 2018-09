Il Monza a Berlusconi: la conferenza stampa in diretta Nella sede di Assolombarda Nicola Colombo e Adriano Galliani presentano nuovi e importanti progetti per il futuro del Monza 1912. La conferenza stampa in diretta.

Nella sede di Assolombarda Nicola Colombo e Adriano Galliani, rispettivamente presidente del Monza ed ex amministratore delegato del Milan (nonché ex dirigente biancorosso) presentano nuovi e importanti progetti per il futuro del club brianzolo: il passaggio della proprietà a Silvio Berlusconi.



La conferenza stampa in diretta (quando inizia parte da sé).

