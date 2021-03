L'assessore alla Pubblica istruzione Federica Perelli, al centro, in visita ad una scuola per l'infanzia, con l'orsacchiotto di Little Bubu

“Il mio Little Bubu”, c’è tempo fino a lunedì 8 marzo per partecipare al concorso del Comune di Seregno C’è tempo fino a lunedì 8 marzo per partecipare al concorso “Il mio Little Bubu” promosso dal Comune di Seregno.

C’è tempo fino a lunedì 8 marzo per partecipare al concorso “Il mio Little Bubu”, promosso dal Comune di Seregno ed indirizzato ai bambini che frequentano le scuole per l’infanzia e quelle primarie sul territorio. È stata infatti prorogata la scadenza dei termini, che inizialmente era stata fissata allo scorso 29 gennaio. La proposta segue il ritrovamento nel parcheggio interrato di piazza Risorgimento di un orsacchiotto, chiamato Little Bubu appunto, annunciato dal sindaco Alberto Rossi sulla sua pagina di Facebook in autunno, che poi è stato ripulito e disinfettato dagli operatori di Gelsia Ambiente.

La storia era diventata in seguito argomento di un cortometraggio natalizio e di un racconto, ispirando il già citato concorso per coinvolgere i più piccoli, stimolare la loro creatività ed esortarli a prendersi cura degli altri. Chi vuole concorrere, può scaricare dal sito www.comune.seregno.mb.it l’immagine dell’orsetto, di cui in seguito andrà personalizzata la maglietta. L’elaborato artistico ed il modulo di partecipazione devono essere infine inviati alla mail [email protected] Intanto, la settimana scorsa l’assessore alla Pubblica istruzione Federica Perelli ha visitato le scuole per l’infanzia locali, regalando a ciascun istituto tre orsacchiotti che riproducono Little Bubu, realizzati con il contributo economico del gruppo Aeb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA