«Il mio Afghanistan», a Bernareggio serata sold out con Selene Biffi L’imprenditrice sociale mezzaghese protagonista dell’iniziativa organizzata da Delegazione Fai del vimercatese con il patrocinio del comune di Bernareggio e la collaborazione del C.O.I. “Franco Verga” di Vimercate.

Una serata in compagnia di Selene Biffi per conoscere la storia e la cultura dell’Afghanistan e comprendere la situazione presente. È quella che si è tenuta giovedì 16 settembre all’auditorium Europa di Bernareggio. L’iniziativa organizzata da Delegazione Fai del vimercatese con il patrocinio del comune di Bernareggio e la collaborazione del C.O.I. “Franco Verga” di Vimercate è andata completamente sold out.

Tanti gli argomenti che sono stati trattati durante la serata con l’imprenditrice sociale mezzaghese ha approfondito alcuni aspetti della tradizione e delle varietà culturali delle popolazioni afgane. Per farlo ovviamente non sono mancati i racconti delle proprie esperienze personali. A partire dal suo primo impegno in Afghanistan, nel 2009, giunta nel paese come volontaria per redigere un sussidiario per bambini e ragazzi delle zone rurali. Ma anche delle sfide incontrate per avviare la Quessa Academy, una scuola mista per cantastorie fondata nel 2013 che ha formato decine di ragazze e ragazzi afgane.

