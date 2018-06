Il ministro dell’istruzione Marco Bussetti è stato il provveditore di Monza e Brianza La carriera del ministro dell’istruzione del governo Conte è passata da Monza: è stato il provveditore agli studi della Brianza dal 2011 al 2014, prima di passare a Milano.

Ha un passato monzese anche il nuovo ministro dell’istruzione del governo formato da Lega e Movimento 5 stelle: Marco Bussetti negli anni scorsi è stato il reggente responsabile dell’ufficio scolastico provinciale della Brianza. Nel 2014 non era stato pubblicato il bando per trovare un suo sostituto, mettendo a rischio la stessa esistenza dell’ex provveditorato. Bussetti era passato a Milano. Nato nel 962 e milanese, è stato scelto dalla Lega senza essere mai stato iscritto al partito: è laureato in Scienze motorie all’Università Cattolica, è stato allenatore , docente, preside. Il passaggio dalla direzione scolastica a quella del provveditorato era stata a Monza, per quattro anni, dal 2011 al 2014.

