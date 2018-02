Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Ivan Bavuso)

Lentate - Cimitero Camnago (Foto by Ivan Bavuso)

Il meteo spaventa Lentate sul Seveso: rischio gelo, chiusa l’acqua nei cinque cimiteri Il freddo di Burian colpisce Lentate sul Seveso e i suoi cimiteri. Il Comune ha fatto sapere che per tutta la settimana nei cinque cimiteri cittadini sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per evitare problemi di congelamento.

Il freddo di Burian colpisce Lentate sul Seveso e i suoi cimiteri. Il Comune ha fatto sapere che per tutta la settimana nei cinque cimiteri cittadini sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per evitare problemi di congelamento e “conseguenti rotture di tubazioni, rubinetti o perdite”.

“Quando l’acqua gela dentro le tubature può causare danni ingenti. Non è raro, infatti, che durante la stagione invernale, il ghiaccio blocchi le tubature, potendo anche provocare importanti danni all’impianto idrico. Il servizio sarà ripristinato quanto prima, non appena le temperature si alzeranno leggermente”, fa sapere il Comune in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA