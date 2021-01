Il meme di Bernie Sanders anche in Brianza: in panchina con i Reds, a difesa dell’area Scotti, a Lentate sul Seveso Il meme che ha ritratto Bernie Sanders in ogni angolo del mondo dopo la foto scattata all’Inauguration day, il giorno del giuramento del presidente degli Usa Joe Biden, è arrivato anche in Brianza.

Quelle muffole di lana, la mascherina, le braccia conserte: è inequivocabilmente Bernie Sanders e il meme che lo ha ritratto in ogni angolo del mondo dopo la foto scattata all’Inaguration day, il giorno del giuramento del presidente degli Usa Joe Biden, è arrivato anche in Brianza.

Meme Bernie Sanders Comitato residenti Area Scotti Monza

Il Comitato dei residenti dell’area Scotti di Monza lo ha messo a difesa della ciminiera a ridosso del vialone Battisti dove è in progetto una importante riqualificazione edilizia. Una battaglia che potrebbe di sicuro essere nelle corde del senatore del Vermont e un modo per rilanciare la petizione promossa dal comitato.



A Lentate sul Seveso “Bernardo” è comparso davanti al municipio grazie alla foto sul gruppo Facebook “Succede a Lentate” e al già vicesindaco e assessore Massimiliano Costantin che lo ha trasformato nel protagonista di una battaglia nei confronti dell’amministratore comunale di centrodestra, giudicata “inconsistente” e responsabile di “tante promesse disattese”.

Il sindaco Laura Ferrari di Forza Italia è stata al gioco rassicurando Bernie: “Mi occuperò immediatamente anche di te e delle tue preoccupazioni, così come penso di avere fatto in questi anni con tanti altri cittadini, problemi e situazioni”. E chiedendo consigli a uno specialista in battaglie civili per difendersi “dai “prepotenti”attacchi di quei “cattivoni” degli avversari politici”.

Qualcuno invece non ha colto l’ironia, postando una foto reale del municipio di Lentate per dimostrare che non c’era nessuna protesta in atto e invitando il sindaco a “tenere duro”.

Meme Bernie Sanders Lentate sul Seveso

Sanders è arrivato anche al palazzetto di Bernareggio nella doppia veste di tifoso della squadra di basket in serie B e di assistente in panchina di coach Marco Cardani. Comunque sempre in prima fila, anche se la società ha sottolineato che “non fa così freddo al Palareds”.

�� Un tifoso speciale �� Sempre in prima fila���� Bernie Sanders❄️ Ma non fa così freddo al PalaReds ��Vaporart Srl Lega Nazionale Pallacanestro#Bereds ��| #LNP| #Lanostrapassione Pubblicato da Pallacanestro Bernareggio 99 su Domenica 24 gennaio 2021

Un successo inaspettato per una fotografia: “Stavo solo seduto lì, cercando di riscaldarmi, cercando di prestare attenzione a quello che stava succedendo”, ha commentato il diretto interessato. Che ha trasformato l’esposizione mediatica in un progetto di beneficenza.

