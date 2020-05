Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il maltempo si abbatte sulle Groane, dodici interventi dei vigili del fuoco L’effetto dei violenti temporali della notte di venerdì: nessun ferito ma registrati allagamenti e una abitazione colpita da un fulmine. Inondato il sottopasso ferroviario della stazione della linea Seregno - Saronno di Ceriano Laghetto.

Vari interventi dei vigili del fuoco di sono registrati nella notte di venerdì 15 aprile per allagamenti dovuti ai violenti temporali che si sono abbattuti in tutta la Brianza. Particolarmente colpita è stata la zona nord-ovest della provincia, soprattutto le Groane. Effettuati dal Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza 12 interventi di soccorso.

Da segnalare l’allagamento del sottopasso ferroviario di Ceriano Laghetto con un automobilista rimasto intrappolato nell’auto e salvato, una villetta colpita da fulmine nel comune di Cogliate con intervento dei pompieri da Lazzate e Saronno. Nessuno è rimasto ferito, segnalati danni al condotto di evacuazione fumi della cucina. Un altro intervento è avvenuto per un cortile abitazione allagato a Lazzate in via Buozzi.

Gli effetti del fulmine sul condotto di evacuazione fumi della cucina

