Il maltempo cancella “Pedalorto”: rinviata la biciclettata tra i campi di Monza Pessime previsioni del tempo per domenica 28 ottobre: gli organizzatori hanno deciso di rinviare la nuova edizione di Pedalorto.

Il maltempo cancella Pedalorto, almeno per ora: è stato rinviato il nuovo appuntamento con l’iniziativa in bici tra gli orti di Monza e dintorni. L’iniziativa era stata fissata per domenica 28 ottobre, ma gli organizzatori hanno deciso di sospendere tutto dopo avere verificato che le condizioni meteo previste non sono delle migliori. L’idea di “Pedalorto” è arrivata lo scorso giugno, a Monza, dall’estro e dall’energia di alcuni volontari-orticoltori, Luciano Rossetti e Vincenzo Conese. Da loro è nata la proposta di un tour in bicicletta tra gli orti urbani, alla scoperta di esperienze sociali condivise da giovani e anziani, studenti e migranti, spesso frutto di progetti di solidarietà e sostenibilità ambientale.

