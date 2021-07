Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Ornago: labirinto girasoli (Foto by Marco Testa)

Il labirinto di girasoli di Ornago cede al maltempo: «Chiudiamo, ci vediamo in autunno» Il maltempo - vento e pioggia - della scorsa settimana ha rovinato il campo-labirinto di girasoli di Ornago. «Dobbiamo chiudere, ci vediamo in autunno» dicono le sorelle Brambilla

Hanno dovuto chinare il capo a causa del vento e del maltempo della scorsa settimana. Gli eventi atmosferici dei giorni scorsi hanno rovinato i girasoli del labirinto aperto a Ornago dalle sorelle Elmina e Carolina Brambilla nel campo di Shirin, nella sua prima veste “you pick garden” di tulipani. E la decisione è stata inevitabile: chiudere.

La comunicazione è arrivata via social nel fine settimana: “Il maltempo di questa settimana ha rovinato il campo. Abbiamo, quindi, dovuto chiudere. Riapriremo in autunno con le zucche”, hanno detto.

Il labirinto aveva catturato l’attenzione di tanti visitatori - anche troppi secondo le proteste dei residenti per la sosta selvaggia nei primi giorni di apertura - arrivati anche da fuori provincia di Monza e Brianza per tuffarsi per la seconda estate nel mare giallo di girasoli (nel 2020 erano stati Ruginello e Busnago).

