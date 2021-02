Il gruppo Sol distribuirà il biometano liquido della discarica di Latina in 80 distributori per i camion Ind.Eco. srl, società appartenente a Greenthesis Group, e Sol spa, holding del Gruppo Sol, hanno firmato un accordo pluriennale per la distribuzione del biometano liquido (BioLNG) prodotto presso la discarica per rifiuti non pericolosi solidi urbani (RSU) di Borgo Montello (Latina), di proprietà di Greenthesis Group.

Un ponte tra Monza e Latina, nel segno della sostenibilità ambientale e delle nuove tecnologie applicate al mondo dei trasporti. Grazie al processo di upgrading e liquefazione messo a punto da Greenthesis Group per trasformare il biogas prodotto dalla discarica chiusa di Borgo Montello (LT) in biometano liquefatto (BioLNG) e al servizio tecnologico e logistico del gruppo SOL, sarà possibile rifornire alcune delle circa 80 stazioni di rifornimento di mezzi pesanti alimentati a metano liquido (LNG) presenti oggi in Italia, permettendo una riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera, rispetto a mezzi diesel tradizionali, responsabili di un impatto ambientale superiore ai 5 milioni di kg di Co2 all’anno.

Negli ultimi anni, infatti, si sono affermati sul mercato mezzi di trasporto pesante che utilizzano biometano liquefatto come combustibile, anziché il diesel: l’utilizzo di LNG permette una riduzione delle emissioni di Co2 e, in misura molto più elevata, di particolato e di NOx, (ovvero l’ossido di azoto, un inquinante primario che si forma generalmente dai processi di combustione ad alta temperatura) rispetto a quelle di mezzi alimentati con diesel. Con l’uso di BioLNG, cioè di LNG di origine biologica, l’emissione di CO2 viene ulteriormente ridotta, con un abbattimento delle emissioni superiore al 90%.

Daniele Forni, direttore commerciale del gruppo Sol, ha dichiarato: «Con questo accordo Sol potrà contribuire ulteriormente allo sviluppo di una mobilità sostenibile, incrementando l’impegno del gruppo a favore di un’industria con una carbon-footprint sempre minore».

