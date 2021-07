Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Gigante e il Comitato Verga insieme per sostenere la ricerca: 54mila euro donati con la spesa nel 2020 Più di 54mila euro donati nel 2020 dai clienti dei supermercati Il Gigante al Comitato Maria Letizia Verga grazie alla spesa per sostenere la ricerca del passaporto genetico.

Più di 54mila euro donati nel 2020 al Comitato Maria Letizia Verga grazie alla spesa per sostenere la ricerca del passaporto genetico. È il risultato delle donazioni dei clienti dei supermercati Il Gigante attraverso il catalogo Blucard. In Brianza a Monza, Villasanta, Usmate Velate, Vimercate, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Lissone, Senago e Paderno Dugnano (46 punti vendita in Lombardia).

“Il Comitato – spiega Giovanni Verga, fondatore della Onlus da oltre quarant’anni è impegnata nella lotta contro le leucemie infantili – in questi anni ha svolto innumerevoli attività nell’ambito della studio e della cura delle leucemie infantili, attività che hanno consentito di guarire oltre 2mila bambini e adolescenti grazie all’alleanza con il personale medico e i ricercatori”.

“L’iniziativa de ‘Il Gigante’ – prosegue – andrà a sostenere una parte del progetto che il Comitato destina attualmente alla ‘Fondazione M. Tettamanti’, nostro braccio per la ricerca del ‘passaporto genico’, strumento attraverso il quale si arriva a individuare il profilo genetico (‘passaporto’) di ogni bambino malato, per una terapia personalizzata che dia le più alte opportunità di guarigione e una riduzione della tossicità”.

“Non finiremo mai di ringraziare i clienti che hanno aderito all’iniziativa anche in un momento difficile come quello che abbiamo recentemente vissuto” commenta Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo ‘Il Gigante’.

Nello specifico ‘Il Gigante’ e i suoi clienti hanno donato al ‘Comitato Maria Letizia Verga’ 54.750 euro.

