Il Gambero Rosso premia il migliore gelato artigianale a Monza e in Brianza

Tre coni a Monza, due coni a Usmate Velate (e nel capoluogo) e a Seregno. Il Gambero Rosso ha assaggiato e gradito ancora una volta il gelato artigianale della Brianza. La guida 2020 alle migliori Gelaterie d’Italia conferma i Tre coni, l’oscar, all’Albero dei Gelati di Monza (via Sirtori) ma nato in provincia, a Cogliate e Seregno, prima di arrivare anche in città. L’albero della famiglia Solighetto da sempre lavora con prodotti naturali, in collaborazione con Slow Food e i produttori locali. E ha trasferito la stessa filosofia anche a Brooklyn, New York.

La Brianza c’è anche nella classifica dei Due coni. Ne ha guadagnato uno Il Mondo di Mezzo, nato a Usmate Velate (via Roma) e poi arrivato anche a Monza (via Piermarini). I titolari Simona e Giovanni Samuelli, sono approdati al gelato dopo una formazione nella ricerca chimica - farmaceutica, trasferendo la passione per il cibo e l’alimentazione genuina in una sperimentazione “sotto zero”.

Due coni anche per la Gelateria Pallini di Seregno (via Garibaldi) e Verano Brianza (via Preda).

Tutti sono tornati a servire il loro gelato dopo il periodo dell’emergenza, in cui comunque hanno garantito il servizio a domicilio alla clientela. L’allentamento delle limitazioni, le riaperture e l’arrivo dell’estate sono l’occasione per un test sul campo.

