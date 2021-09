Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

Guido Di Carpegna Brivio (Foto by Cristina Marzorati)

Il figlio morto in montagna, il liceo Majorana di Desio si stringe alla prof Abbraccio alla professoressa Beatrice Ghislandi, insegnante di inglese residente a Cesano Maderno, che ha perso il figlio Guido, rimasto vittima in un incidente in montagna venerdì scorso sul Monte Civetta, sulle Dolomiti.

Il liceo Majorana di Desio si è stretto intorno alla professoressa Beatrice Ghislandi, insegnante di inglese, che ha perso il figlio Guido, rimasto vittima in un incidente in montagna venerdì scorso. La notizia della tragedia avvenuta al Monte Civetta, sulle Dolomiti, si è sparsa velocemente tra docenti, studenti ed ex insegnanti.

«Un abbraccio strapieno di affetto alla professoressa Beatrice Ghislandi stimatissima docente di Inglese al Majorana, che venerdì ha perduto il figlio Guido caduto dal Monte Civetta - ha scritto sui social l’ex preside Flavia Schiatti - - Nessuna parola può consolare un dolore così. Neppure il vocabolario ci aiuta. Non esiste una parola per dar nome a una mamma e a un papà se muore il loro figlio. Quasi a dire che non ci può proprio essere parola che dia nome a un dolore così grande. Carissima Beatrice possiamo solo piangere con te, abbracciarti, accarezzarti».

Un messaggio di sentita vicinanza, a cui ne sono seguiti altri da parte di chi conosce la professoressa, residente con la famiglia a Cesano Maderno. Il figlio Guido Di Carpegna Brivio, 27 anni, è morto dopo un volo di 180 metri dal monte Civetta, nel bellunese, nella tarda serata di venerdì 27 agosto. Era in quota insieme ad un amico che lo ha visto precipitare e ha dato l’allarme. Secondo la ricostruzione dell’incidente, il giovane alpinista stava scendendo col compagno di cordata quando un chiodo a cui si era agganciato si è sfilato, facendolo precipitare nel vuoto. L’amico, sotto choc, è stato portato in salvo dai soccorritori all’alba del giorno dopo.

