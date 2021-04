Il dolce pasquale per “Striscia la notizia” è la pastiera del “Lipen” di Triuggio La pastera di Corrado Scaglione, titolare del “Lipen” di Triuggio è finita su “Striscia la notizia” come dolce tipico delle feste pasquali.

La pastiera di Corrado Scaglione, titolare dell’Enosteria Lipen di Triuggio, è finita a “Striscia la notizia”. Nella puntata in onda martedì 30 marzo su Canale Cinque, lo chef e pizzaiolo anche “Ambasciatore del gusto” ha rivelato i segreti per il perfetto dolce delle festività pasquali. La passione di Scaglione per la cultura napoletana e per la pizza in particolare lo ha portato nel 2011 a vincere il mondiale della pizza napoletana. Ma a “Striscia” ha parlato di pastiera, che Enosteria Lipen ha in carta con crema di pistacchi o accompagnata da gelato. “Un dolce straordinario, di una straordinaria storia e di una straordinaria semplicità”. Ha raccontato che “l’antesignana della pastiera moderna era un recupero di quello che c’era negli armadietti e la pasta poteva essere uno di questi e veniva usata come farcitura. Oggi l’abbiamo arricchita di profumi, di aromi”. Come tanti dolci della tradizione, ha poi spiegato, “va mangiata con almeno un paio di giorni di attesa. Diventa molto più buona e molto più gustosa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA