Il distretto del commercio “La Corona del Parco” sostiene i negozi con 34mila euro Il distretto del commercio “La Corona del Parco” sostiene i negozi dei Comuni di Villasanta, Vedano al Lambro, Biassono, Macherio e Arcore destinando 34mila euro al sostegno dei negozi.

Le attività economiche ed imprese sono in difficoltà a causa della pandemia: in arrivo fondi alle micro, piccole e medio imprese del Distretto del commercio “La Corona del Parco” che comprende i Comuni di Villasanta, Vedano al Lambro, Biassono, Macherio e Arcore. I contributi, a fondo perduto, ammontavano a 100mila euro ed erano stati stanziati dalla Regione per i cinque comuni del Distretto al centro di un progetto realizzato in collaborazione con Confcommercio e Camera di Commercio. Sono in totale 15 le domande pervenute in linea con i requisiti previsti dal bando, emessi pertanto 34mila euro ai commercianti e alle imprese locali. Otto aziende sono di Villasanta, le altre attività appartengono agli altri quattro comuni del Distretto Commercio. I fondi, destinati al rilancio economico del territorio, vanno alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato (singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese). Il bando prevedeva interventi per l’avvio di nuove attività o il rilancio di attività già esistenti, adeguamenti strutturali, organizzativi e operativi, servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, ristrutturazioni, nuovi impianti, arredi, macchinari e attrezzature etc.

