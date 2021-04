Il Creda di Monza si prepara a riaprire: lavori in attesa dell’outdoor school Outdoor school a maggio e poi i camp estivi: il Creda dei Mulini asciutti al Parco di Monza, reduce dal furto delle attrezzature, si prepara a riaprire.

A poco più di due settimane dal furto dell’attrezzatura agricola, lo staff dei Mulini Asciutti sta preparando gli spazi all’aperto per la ripresa delle attività. In questi giorni si stanno ultimando i lavori di semina del nuovo prato e di preparazione dell’orto didattico. Lavori che sono stati possibili grazie alla collaborazione con la Scuola di agraria del Parco che ha prestato ai membri della onlus Creda la motozappa necessaria per completare la preparazione del terreno.

LEGGI il furto al Creda

«Ci auguriamo che la riapertura della struttura possa essere vicina – spiegano dalla cascina Mulini Asciutti – e quando finalmente riapriremo al pubblico, i nostri ospiti troveranno una cascina tutta verde e fiorita». Intanto, dopo il furto, la onlus è riuscita a recuperare qualcuno degli attrezzi rubati. «Probabilmente nei prossimi giorni ci verrà consegnato gratuitamente un decespugliatore – spiega Luca Baglivo, presidente di Creda -. Per quanto riguarda le porte danneggiate durante lo scasso abbiamo cercato di risistemarle al meglio».

La priorità adesso è rimettere tutto a posto in tempo per la ripresa delle attività. «A maggio dovrebbero venire alcuni ragazzi delle elementari e delle medie che hanno aderito al progetto di outdoor school. E per l’apertura dei campus estivi siamo in attesa che vengano comunicate le linee guida per la riapertura in sicurezza».

