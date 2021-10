Il corteo pacifico di Monza, i tafferugli di Milano, le violenze di Roma: i “no green pass” sono scesi in piazza Dal corteo pacifico per le vie del centro di Monza ai tafferugli di Milano per finire alle violenze di Roma: i no green pass sono scesi in strada per protestare. Le manifestazioni si sono svolte in maniera completamente differente.

Per il dodicesimo sabato consecutivo dallo scorso 24 luglio, i manifestanti ’no green pass’ milanesi hanno deciso di ritrovarsi in piazza Fontana a protestare contro le restrizioni del governo per i non vaccinati. Alcuni degli organizzatori, guidati da Gianluigi Paragone, leader di Italexit, che meno di una settimana fa ha sfiorato l’elezione con il suo partito in consiglio comunale a Milano, hanno provato a convincere i manifestanti a limitare la protesta alla piazza con un sit in. Proposta bocciata dal grosso della manifestazione che ha risposto con il coro ’corteo, corteo’. Poco prima delle 18 quindi, il grosso dei manifestanti ha eluso lo sbarramento delle forze dell’ordine e ha iniziato la sua marcia aggirando piazza Duomo e dirigendosi verso piazza Missori e corso di Porta Romana, apparentemente senza una meta ben precisa. Tra gli striscioni in testa al corteo uno che recita “La scienza non obbliga: dimostra” e un cartello che dice “Dimissioni subito da chi ha venduto l’Italia e tradito il popolo italiano”.

In serata il corteo dei manifestanti ’no green pass’, dopo aver deviato da corso Buenos Aires verso via Vitruvio, diretto alla stazione Centrale, è stato bloccato dalle forze dell’ordine all’altezza di via Settembrini. Una frangia di manifestanti ha cercato di forzare il blocco, trovando però la decisa opposizione di polizia e carabinieri schierati in assetto antisommossa sommossa. Numerosi i cori offensivi rivolti all’indirizzo delle forze dell’ordine e del presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo essere stato respinta, la testa del corteo è riuscita comunque a raggiungere piazza Duca di Savoia, cercando di raggiungere i binari, ma anche qui sono stati respinti.

Un momento del comizio contro il green pass nel centro di Monza

Se a Milano, ma soprattutto a Roma dove i manifestanti, infiltrati dai violenti di Forza Nuova, hanno devastato la sede della Cgil e cercato di assaltare anche Palazzo Chigi dando vita a violenti scontri con le forze dell’ordine, di tutt’altro tenore è stata la manifestazione no green pass di venerdì sera, 8 ottobre, a Monza. Organizzato dal Comitato dei liberi pensatori («Comitato spontaneo, nato dalla forza e voglia di cittadini, di tornare ad essere liberi e uniti nella più totale normalitá, difesi dai diritti costituzionali» la loro definizione ufficiale), il corteo ha mosso da piazza Castello per arrivare in piazza Trento e Trieste, intervallando il percorso con delle tappe in cui vari manifestanti hanno preso il microfono per ribadire le ragione del rifiuto della certificazione verde: la difesa dei diritti costituzionali, la contrarietà all’obbligo del certificato per andare al lavoro, la richiesta di «lasciare stare i bambini.

il momento conclusivo della manifestazione monzese in piazza Trento e Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA