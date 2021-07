Il concerto (in tre tempi) dei Dream a Lissone ha fatto il tutto esaurito Tutto esaurito a Lissone per il concerto (in tre tempi) dei Dream.

Voglia di musica dal vivo, Lissone fa sold out. Grande entusiasmo e partecipazione nella serata di venerdì 9 luglio, al concerto “I love music lato A” proposto dai Dream, in via Statuto, a lato della chiesa prepositurale di Lissone. La performance è stata un bellissimo viaggio nella musica più bella di sempre, con sonorità che hanno fatto cantare gli spettatori che si sono ritrovati in centro città per un evento musicale molto apprezzato. Il concerto, causa restrizioni Covid, si è svolto in tre blocchi: dalle 20 alle 20.30, dalle 21 alle 21.30 e dalle 22 alle 22.30. Tre esibizioni che hanno fatto centro coi posti disponibili andati esauriti.

Un momento dell’esibizione

Chi non avesse avuto l’opportunità di prendere parte all’evento, promosso dal Comune nell’ambito di Lissone Summer Festival, può rifarsi venerdì 16 luglio, stessi orari, con il secondo appuntamento con la band Dream in “I love music lato B”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA