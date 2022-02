Il comune di Giussano è in cerca di un presidente per il collegio dei revisori dei conti Nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti: il Comune di Giussano lo sta cercando, ecco come partecipare.

Il comune di Giussano è in cerca di un presidente per il collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022/2024. Sul sito del comune è stata pubblicata la manifestazione d’interesse con le indicazioni per presentare la candidatura. Nel documento viene precisato che l’avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica, non costituisce proposta e non vincola il comune. L’eventuale nomina infatti sarà assunta dal Consiglio comunale che stabilirà anche il compenso del professionista incaricato.

Possono presentare la propria candidatura, entro e non oltre le 12.15 del 14 febbraio, i soggetti inseriti nell’elenco dei revisori degli enti locali. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio di segreteria generale, chiamando il numero 0362/358262 oppure 0362/358230.

